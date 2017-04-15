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Літак ВМС США провів розвідку поблизу окупованого Криму

Субота, 15 квітня 2017, 10:27

Патрульний протичовновий літак ВМС США здійснив черговий розвідувальний політ поблизу південного узбережжя окупованого Росією Криму.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані сайтів, які відстежують пересування військової авіації.

За їхньою інформацією, літак з бортовим номером 168 440 вилетів з авіабази Сігонелла на Сицилії та вів розвідку на північний захід від окупованого Севастополя.

Після вильоту з Сицилії маршрут польоту пролягав над Грецією та Болгарією, в районі болгарського порту Варна він увійшов у повітряний простір над Чорним морем, попрямувавши у бік окупованого півострова.

Теми: КриманексіяСША
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