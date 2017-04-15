Самолет ВМС США провел разведку вблизи оккупированного Крыма
Суббота, 15 апреля 2017, 10:27
Патрульный противолодочный самолет ВМС США совершил очередной разведывательный полет вблизи южного побережья оккупированного Россией Крыма.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные сайтов, которые отслеживают передвижение военной авиации.
По их информации, самолет с бортовым номером 168 440 вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и вел разведку северо-западнее оккупированного Севастополя.
После вылета с Сицилии маршрут пролегал над Грецией и Болгарией, в районе болгарского порта Варна самолет вошел в воздушное пространство над Черным морем, направившись в сторону оккупированного полуострова.