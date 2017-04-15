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ДПСУ: Мешканцям окупованої Донеччини відправили 80 тонн гумдопомоги

Субота, 15 квітня 2017, 10:32

Мешканцям Донецької області на неконтрольованій території відправили продуктові набори загальною вагою 80 тонн. 

Про це 15 квітня повідомили у Держприкордонслужбі України.

"14 квітня через КПВВ "Новотроїцьке" до неконтрольованої території прослідували 4 вантажних автомобілів від Міжнародного комітету Червоного Хреста, які перевозили для жителів Донецької області продуктові набори загальною вагою 80 тонн", - повідомили у ДПСУ.

За даними прикордонників, загалом за минулу добу лінію розмежування через КПВВ перетнули 33,4 тисячі осіб та 5,4 тисяч транспортних засобів.

Теми: Донецька областьгуманітарка
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