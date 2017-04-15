ГПСУ: Жителям оккупированной Донетчины отправили 80 тонн гумпомощи

Жителям Донецкой области на неконтролируемой территории отправили продуктовые наборы общим весом 80 тонн.

Об этом 15 апреля сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"14 апреля через КПВВ "Новотроицкое" на неконтролируемую территорию последовали 4 грузовых автомобиля от Международного комитета Красного Креста, которые перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы общим весом 80 тонн", - сообщили в ГПСУ.

По данным пограничников, в целом за минувшие сутки линию разграничения через КПВВ пересекли 33,4 тысячи человек и 5400 транспортных средств.