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ГПСУ: Жителям оккупированной Донетчины отправили 80 тонн гумпомощи

Суббота, 15 апреля 2017, 10:32

Жителям Донецкой области на неконтролируемой территории отправили продуктовые наборы общим весом 80 тонн.

Об этом 15 апреля сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"14 апреля через КПВВ "Новотроицкое" на неконтролируемую территорию последовали 4 грузовых автомобиля от Международного комитета Красного Креста, которые перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы общим весом 80 тонн", - сообщили в ГПСУ.

По данным пограничников, в целом за минувшие сутки линию разграничения через КПВВ пересекли 33,4 тысячи человек и 5400 транспортных средств.

Темы: Донецкая областьгуманитарка
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