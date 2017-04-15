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Японія готується евакуювати 57 тисяч громадян з Південної Кореї

Субота, 15 квітня 2017, 10:40

Рада національної безпеки Японії обговорить заходи, необхідні для евакуації 57 тисяч громадян країни з Південної Кореї в разі загострення відносин з КНДР.

Токіо домагатиметься схвалення Сеула для відправки військових літаків і військових кораблів разом з цивільним транспортом для евакуації, повідомляє The Telegraph.

Крім того японські чиновники висловили занепокоєння можливістю проникнення північнокорейських шпигунів у країну.

У Токіо вважають, що будь-яка зайва підготовка викличе тривогу серед громадськості. За словами головного секретаря кабінету міністрів Японії Йошіхіде Суга, уряд завжди збирав та аналізував інформацію про переміщення Північної Кореї, але утримувався від коментарів щодо деталей.

Інтерфакс-Україна

Теми: ЯпоніяПівнічна КореяСША
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