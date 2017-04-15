Япония готовится эвакуировать 57 тыс. граждан из Южной Кореи
Суббота, 15 апреля 2017, 10:40
Совет национальной безопасности Японии обсудил меры, необходимые для эвакуации 57 тысяч граждан страны из Южной Кореи в случае обострения отношений с КНДР.
Токио будет добиваться одобрения Сеула для отправки военных самолетов и военных кораблей вместе с гражданским транспортом для эвакуации, сообщает The Telegraph.
Кроме того японские чиновники выразили беспокойство возможностью проникновения северокорейских шпионов в страну.
В Токио считают, что любая излишняя подготовка вызовет тревогу среди общественности. По словам главного секретаря кабинета министров Японии Йошихиде Суга, правительство всегда собирало и анализировало информацию о перемещениях Северной Кореи, но воздерживалось от комментариев по деталям.