У Трампа вирішили засекретити список його відвідувачів

Адміністрація президента США Дональда Трампа не розкриватиме даних з гостьових журналів Білого дому, в яких детально вказано відвідувачів президента та його команди.

Про це йдеться у заяві Білого дому, повідомляє Reuters.

Зазначається, що списки відвідувачів можна буде оприлюднити не раніше, ніж через 5 років після відходу Дональда Трампа з поста президента США, пише ВВС.

Як заявив директор зі зв'язків з громадськістю Білого дому Майкл Дубке, причиною закриття даної інформації є "серйозні ризики нацбезпеки і конфіденційності щодо сотень тисяч відвідувачів (Білого дому)".

За словами Дубке, адміністрація Трампа керується рішенням федерального суду 2013 року, який ухвалив, що більшість записів у реєстраційному списку є інформацією, що відноситься до роботи президента, і на них не поширюється дія Закону про свободу інформації.

Журнали відвідувачів дають уявлення про те, які інтереси лобіює Білий дім і хто може мати більше впливу в адміністрації.

Як відомо, практика відкритих списків відвідувачів була впроваджена адміністрацією екс-президента США Барака Обами. Там відзначали, що розкриття інформації є добровільним і не вимагається законодавчо. Разом з тим адміністрація Обами часто редагувала імена з відкритого списку відвідувачів, у т.ч. знаменитостей і донорів, яких було помічено на території Білого дому.

Українська правда