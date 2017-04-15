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У Трампа решили засекретить список его посетителей

Суббота, 15 апреля 2017, 11:10
У Трампа решили засекретить список его посетителей

Администрация президента США Дональда Трампа не будет публиковать публичные гостевые журналы Белого дома, в которых подробно указаны посетители президента и его сотрудников по официальным делам.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, сообщает Reuters.

Отмечается, что списки посетителей можно будет обнародовать не ранее, чем через 5 лет после ухода Дональда Трампа с поста президента США, пишет ВВС.

Как заявил директор по связям с общественностью Белого дома Майкл Дубке, причиной закрытия данной информации являются  "серьезные риски нацбезопасности и конфиденциальности в отношении сотен тысяч посетителей (Белого дома)". 

По словам Дубке, администрация Трампа руководствуется решением федерального суда 2013 года, который постановил, что большинство записей в регистрационном списке является информацией, относящейся к работе президента, и на них не распространяется действие Закона о свободе информации.

Журналы посетителей дают представление о том, какие интересы лоббируют Белый дом и кто может иметь больше влияния в администрации.

Как известно, практика открытых списков посетителей была внедрена администрацией экс-президента США Барака Обамы. Там отмечали, что раскрытие информации не требуется законом, а является добровольной. Вместе с тем администрация Обамы часто редактировала имена из открытого списка посетителей, в т.ч. знаменитостей и доноров, которые были замечены на территории Белого дома. 

Темы: СШАТрамп
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