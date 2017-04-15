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На Великдень в Україні - дощі та заморозки

Субота, 15 квітня 2017, 13:47

Найближчої доби у більшості областей вранці та вдень очікуються дощі, у східних регіонах на поверхні грунту заморозки.

Як повідомляє Укргідрометцентр, очікується південно-західний вітер 7-12 м/с, у західних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14° тепла, у південній частині 15-20°.

У Києві вранці та вдень дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +3...+5, вдень +11...+13. 

 


17 квітня у південних, центральних і східних областях часом дощ, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі у південній частині та східних областях 4-9°, на решті території 1-6° тепла, у західних, північних та Вінницькій областях на грунті та місцями в повітрі заморозки 0-5°; вдень 6-11° тепла, на півдні та сході місцями 13-15°; у Карпатах вночі і вдень близько 0°.

У Києві без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4°, удень 8-10° тепла.

 

Інтерфакс-Україна

Теми: погода
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