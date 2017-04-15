Украина встретит Пасху с дождем и заморозками

В ближайшие сутки в большинстве областей утром и днем ожидаются дожди, в восточных регионах на поверхности почвы заморозки.

Как сообщает Укргидрометцентр, ожидается юго-западный ветер 7-12 м/с, в западных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, днем 9-14° тепла, в южной части 15-20°.



В Киеве утром, днем дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.







17 апреля в южных, центральных и восточных областях временами дождь, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.



Температура ночью в южной части и восточных областях 4-9°, на остальной территории 1-6° тепла, в западных, северных и Винницкой областях на почве и местами в воздухе заморозки 0-5°; днём 6-11° тепла, на юге и востоке местами 13-15°; в Карпатах ночью и днём около 0°.



В Киеве без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 2-4?, днём 8-10° тепла.

Интерфакс-Украина