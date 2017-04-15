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У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

Субота, 15 квітня 2017, 15:36
У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

15 квітня о 14:22 за київським часом у храмі Воскресіння Христового в Єрусалимі відбулося сходження Благодатного вогню.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Святиню роздав тисячам віруючих патріарх Єрусалимський Феофіл ІІІ, предстоятель Єрусалимської Православної Церкви.

 

Офіційна делегація Української Православної Церкви на чолі з керуючим справами УПЦ митрополитом Бориспільським і Броварським Антонієм також отримала Благодатний вогонь від Первосвятителя Єрусалимської Церкви.

В УПЦ зазначили, що в суботу близько 23.00 у Києво-Печерській Лаврі, на площі перед Успенським собором, митрополит Онуфрій за традицією роздасть вірянам Благодатний вогонь.

Українська правда

Теми: церква
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