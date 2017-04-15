В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

15 апреля в 14:22 по киевскому времени в храме Воскресения Христова в Иерусалиме состоялось схождение Благодатного огня.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Святыню раздал тысячам верующих патриарх Иерусалимский Феофил III, предстоятель Иерусалимской Православной Церкви.

Официальная делегация Украинской Православной Церкви во главе с управляющим делами УПЦ митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием также получила Благодатный огонь от Первосвятителя Иерусалимской Церкви.

В УПЦ отметили, что в субботу около 23.00 в Киево-Печерской Лавре, на площади перед Успенским собором, митрополит Онуфрий по традиции раздаст верующим Благодатный огонь.

Украинская правда