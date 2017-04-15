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Порошенко затвердив довічні стипендії пожежникам, які гасили ЧАЕС

Субота, 15 квітня 2017, 16:02

Президент Петро Порошенко затвердив довічні державні стипендії для пожежників, які брали безпосередню участь у гасінні пожежі на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року.

Про підписання відповідного указу повідомляє в суботу прес-служба президента.

У гасінні пожежі на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС 26 квітня 1986 року брали участь 65 працівників пожежної охорони органів внутрішніх справ, 6 з них внаслідок радіоактивного опромінення, несумісного з життям, загинули. Інші 59 осіб отримали високі дози радіоактивного опромінення і стали інвалідами, захворювання яких пов’язане з виконанням службових обов’язків під час гасіння пожежі. За 30 років після аварії на Чорнобильській АЕС померли 17 працівників пожежної охорони органів внутрішніх справ, які брали участь у гасінні пожежі у день  Чорнобильській катастрофи, 5 осіб виїхало за межі України.

У прес-службі зазначили, що у 2006 році, відповідно до указу президента, було засновано довічні державні стипендії для військовослужбовців, осіб рядового і молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ України, які брали безпосередню участь у гасінні пожежі на Чорнобильській АЕС та її охороні 26 квітня 1986 року і внаслідок значного радіоактивного опромінення отримали інвалідність.

Проте до списку стипендіатів не було включено працівників, окремих осіб рядового та начальницького складу пожежної охорони органів внутрішніх справ України, які також брали безпосередню участь у гасінні пожежі на Чорнобильській АЕС саме 26 квітня 1986 року і внаслідок значного радіоактивного опромінення захворіли на гостру променеву хворобу та яким встановлено інвалідність.

"З огляду на це глава держави підписав указ, яким передбачено призначити довічні державні стипендії 22 працівникам, особам рядового та начальницького складу пожежної охорони органів внутрішніх справ України, які брали безпосередню участь у гасінні пожежі на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року, у розмірі трьох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб", - повідомляє прес-служба.

Теми: президентЧорнобиль
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