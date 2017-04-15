На добудову Подільсько-Воскресенського мосту потрібно близько €350 мільйонів

Вартість добудови Подільсько-Воскресенського мосту може сягнути 350 мільйонів євро.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу Київ, повідомляє прес-служба політика.

Мер Києва нагадав, що міністр транспортної інфраструктури Німеччини Олександр Добриндт під час візиту у Київ оглянув міст і передав результати експертної оцінки, яку зробила німецька сторона.

Експертиза показала, що Подільсько-Воскресенський міст перебуває у непоганому стані, зазначив Кличко.

"Результати дослідження показали, що Подільсько-Воскресенський міст у доброму стані, а приблизна вартість завершення робіт складає 350 млн євро. Протягом наступних декількох місяців за сприяння німецької сторони відбудуться зустрічі з потенційними інвесторами. ... Ми залучатимемо гроші інвесторів, щоб за моєї каденції запустити міст", - заявив Кличко.