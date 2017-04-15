На достройку Подольско-Воскресенского моста потребуется около €350 миллионов

Стоимость достройки Подольско-Воскресенского моста может составить 350 миллионов евро.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала Киев, сообщает пресс-служба политика.

Мэр Киева напомнил, что министр транспортной инфраструктуры Германии Александр Добриндт во время визита в Киев осмотрел мост и передал результаты экспертной оценки, которую сделала немецкая сторона.

Экспертиза показала, что Подольско-Воскресенский мост находится в хорошем состоянии, отметил Кличко.

"Результаты исследования показали, что Подольско-Воскресенский мост в хорошем состоянии, а приблизительная стоимость завершения работ составляет 350 млн евро. В течение следующих нескольких месяцев при содействии немецкой стороны состоятся встречи с потенциальными инвесторами. ... Мы будем привлекать деньги инвесторов, чтобы в период моей каденции запустить мост", - заявил Кличко.