Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На достройку Подольско-Воскресенского моста потребуется около €350 миллионов

Суббота, 15 апреля 2017, 16:04

Стоимость достройки Подольско-Воскресенского моста может составить 350 миллионов евро.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала Киев, сообщает пресс-служба политика.

Мэр Киева напомнил, что министр транспортной инфраструктуры Германии Александр Добриндт во время визита в Киев осмотрел мост и передал результаты экспертной оценки, которую сделала немецкая сторона.

Экспертиза показала, что Подольско-Воскресенский мост находится в хорошем состоянии, отметил Кличко.

"Результаты исследования показали, что Подольско-Воскресенский мост в хорошем состоянии, а приблизительная стоимость завершения работ составляет 350 млн евро. В течение следующих нескольких месяцев при содействии немецкой стороны состоятся встречи с потенциальными инвесторами. ... Мы будем привлекать деньги инвесторов, чтобы в период моей каденции запустить мост", - заявил Кличко.

Темы: КиевстроительствоВиталий Кличкоинвестиции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Киев
СМИ показали, как заканчивают готовить трезубец на щит "Батьківщини-матері"
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Киевский фуникулер закроют на месяц из-за ремонта
Последние новости
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
Все новости...
Реклама: