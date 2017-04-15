До 2018 року отримувачів субсидій буде на третину менше – Рева

До 1 січня 2018 року кількість одержувачів субсидій в Україні скоротиться на третину – до 5 млн домогосподарств.

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева в інтерв'ю DT.UA.

Відповідаючи на питання про вплив підвищення мінімальної зарплати на кількість отримувачів субсидій, глава Мінсоцполітики розповів, що найбільшу кількість соціально незахищених, які не можуть заплатити за ЖКГ, Україна повинна була отримати на кінець опалювального сезону 2017.

"Коли ми рахували, скільки взагалі може бути одержувачів субсидій, то виходили на 8–9 млн. Фактично на січень 2017-го їх було 7,5 млн. Решта 1,5 млн, скоріш за все, мали формальне право на одержання дуже невеликої субсидії, але просто не схотіли займатися її оформленням. Оскільки стрімкого зростання тарифів уже не буде, а доходи людей зростають, я прогнозую, що на 1 січня 2018-го субсидії отримуватимуть близько 5 млн домогосподарств. Приблизно третина відсіється", - зазначив Рева.

На початку березня Рева заявив, що житлові субсидії зараз отримують 6,6 мільйона українських сімей, а протягом всього опалювального сезону 2016-2017 рр державною підтримкою скористалися 7,4 млн домогосподарств.