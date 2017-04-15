Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Фінські і шведські правозахисники збирають гроші на допомогу гомосексуалам Чечні

Субота, 15 квітня 2017, 20:22

Фінські і шведські правозахисні організації почали збір коштів на допомогу чеченцям, які піддаються переслідуванням через сексуальну орієнтацію.

Про це повідомляє "Новая газета" з посиланням на видання Yle.

Відзначається, що в Швеції за тиждень вдалося зібрати близько 50 000 євро. У Фінляндії збором пожертвувань займається організація SETA.

"Російські організації стали евакуювати чеченських геїв. Ситуація настільки серйозна, що у них немає іншої можливості. Вони намагаються оплачувати всі витрати на подорож, розміщення і харчування цих людей. Ми запитали, чи можемо ми надати їм допомогу, наприклад, шляхом збору коштів. Вони відповіли ствердно", - сказала генеральний секретар SETA Кертту Тарьямо.

Відзначається, що гроші будуть спрямовані в Чечню через дружні російські ЛГБТ-організації.

Як саме російські правозахисники допомагають евакуювати чеченських геїв, в SETA не знають.

"Вони не можуть розголошувати подробиць, щоб не наразити на небезпеку людей і без того беззахисних", - додала Тарьямо.

1 квітня "Нова газета" повідомила про кампанію з масового затримання людей нетрадиційної сексуальної орієнтації в Чеченській республіці. 4 квітня вийшло продовження матеріалу, що містить свідчення масових порушень прав представників ЛГБТ-спільноти в Чечні.

Після серії публікацій на адресу співробітників "Нової газети" стали надходити погрози. 13 квітня видання опублікувало заяву в зв'язку з відкритими погрозами, що прозвучали на адресу редакції.

Теми: ЧечняЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Чечня
В ГУР показали, як чеченські добровольці знищили вантажівку з російськими окупантами
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Підзахисній побитого в Чечні адвоката дали 5,5 років колонії
Останні новини
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працює по "Шахедах", чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
Усі новини...
Реклама: