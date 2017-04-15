Финские и шведские правозащитники собирают деньги на помощь гомосексуалам Чечни

Финские и шведские правозащитные организации начали сбор средств на помощь чеченцам, которые подвергаются преследованиям из-за сексуальной ориентации.

Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на издание Yle.

Отмечается, что в Швеции за неделю удалось собрать около 50 000 евро. В Финляндии сбором пожертвований занимается организация SETA.

"Российские организации стали эвакуировать чеченских геев. Ситуация настолько серьезная, что у них нет другой возможности. Они стараются оплачивать все расходы на путешествие, размещение и питание этих людей. Мы спросили, можем ли мы оказать им помощь, например, путем сбора средств. Они ответили утвердительно", — сказала генеральный секретарь SETA Кертту Тарьямо.

Отмечается, что деньги будут направлены в Чечню через дружественные российские ЛГБТ-организации.

Как именно российские правозащитники помогают эвакуировать чеченских геев, в SETA не знают.

"Они не могут разглашать подробностей, чтобы не подвергнуть опасности людей и без того беззащитных", — добавила Тарьямо.

1 апреля "Новая газета" сообщила об открывшейся в Чеченской республике кампании по массовому задержанию людей нетрадиционной сексуальной ориентации. 4 апреля вышло продолжение материала, содержащее свидетельства массовых нарушений прав представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.

После серии публикаций в адрес сотрудников "Новой газеты" стали поступать угрозы. 13 апреля издание опубликовало заявление в связи с открытыми угрозами, прозвучавшими в адрес редакции.