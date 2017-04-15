У Відні зіткнулися два потяги, є постраждалі
Субота, 15 квітня 2017, 23:19
У столиці Австрії Відні на залізничному вокзалі зіткнулися два потяги. Один зійшов з рейок, другий частково перекинувся.
В результаті зіткнення постраждали щонайменше 7 осіб, повідомляє австрійське агентство APA. За іншими даними, постраждали 9 людей.
Повідомляється, що в результаті аварії деякі пасажири отримали переломи і забої. Також пошкоджена контактна мережа залізниці, повідомив офіційний представник Австрійських залізниць.
У зв’язку з ліквідацією наслідків аварії, графік руху поїздів на залізниці був змінений, прибуття деяких поїздів перенесли на інші залізничні станції.
Причини інциденту з’ясовують.