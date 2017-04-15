В Вене столкнулись два поезда, есть пострадавшие

В столице Австрии Вене на железнодорожном вокзале столкнулись два поезда. Один сошел с рельсов, второй частично перевернулся.

В результате столкновения пострадали по меньшей мере 7 человек, сообщает австрийское агентство APA. По другим данным, пострадали 9 человек.

Сообщается, что в результате аварии некоторые пассажиры получили переломы и ушибы. Также повреждена контактная сеть железной дороги, сообщил официальный представитель Австрийских железных дорог.

В связи с ликвидацией последствий аварии, график движения поездов на железной дороге был изменен, прибытие некоторых поездов перенесли на другие железнодорожные станции.

Причины инцидента выясняются.

Радио Свобода