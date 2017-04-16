Затриманий бойовик, який охороняв штаб "ДНР" в захопленій прокуратурі

У Бахмуті Донецької області поліцейські затримали бойовика "ДНР".

Про це повідомляє прес-служба поліції.

"Встановлено, що в травні 2014 року чоловік вступив до лав бойовиків, і відразу йому довірили охорону штабу "ДНР", який розташовувався в адміністративній будівлі місцевої прокуратури. Отримавши позивний і озброївшись автоматом Калашникова, чоловік здійснював контроль за будівлею. Охоронцю "штабу" дозволено було застосовувати зброю в разі нападу на будівлю солдат ЗСУ, а також тих громадян, які не підтримували ідею "руського миру", - йдеться в повідомленні.

Потім "командири" перевели бойовика на посаду водія помічника коменданта "ДНР". Однак, після того, як він побачив, що бойовики забирають у людей майно, садять в підвали тих, хто не згоден з їхніми діями, чоловік попросив перевести його на блокпост в м.Ямпіль.

Грошей йому не платили, і через місяць чоловік поїхав в Росію, але вже через кілька місяців повернувся назад в Бахмут.

Відносно бойовика відкрито кримінальне провадження за ст. 260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" КК України, за що йому загрожує до 8 років позбавлення волі.