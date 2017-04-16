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Задержан боевик, который охранял штаб "ДНР" в захваченной прокуратуре

Воскресенье, 16 апреля 2017, 01:25

В Бахмуте Донецкой области полицейские задержали боевика "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Установлено, что в мае 2014 года мужчина вступил в ряды боевиков, и сразу ему доверили охрану штаба "ДНР", который располагался в административном здании местной прокуратуры. Получив позывной и вооружившись автоматом Калашникова, мужчина осуществлял контроль за зданием. Охраннику "штаба" было разрешено применять оружие в случае нападения на здание солдат ВСУ, а также тех граждан, которые не поддерживали идею "русского мира", - говорится в сообщении.

Затем "командиры" перевели боевика на должность водителя помощника коменданта "ДНР". Однако, после того, как он увидел, что боевики забирают у людей имущество, садят в подвалы тех, кто не согласен с их действиями, мужчина попросил перевести его на блокпост в г. Ямполь.

Денег ему не платили, и через месяц мужчина уехал в Россию, но уже через несколько месяцев вернулся обратно в Бахмут.

В отношении боевика открыто уголовное производство по ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" УК Украины, за что ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Темы: полицияДНР
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