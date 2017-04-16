ЗМІ: Трамп залишився задоволеним Тіллерсоном після зустрічі з Лавровим

Президент США Дональд Трамп спостерігав в прямому ефірі за прес-конференцією держсекретаря Рекса Тіллерсона і глави МЗС РФ Сергієм Лавровим, яка відбулася в середу, 12 квітня.

Про це повідомляє Politico.

Видання пише, що пізніше Трамп подзвонив Тіллерсону і сказав йому, що він зробив "чудову роботу" і "випромінював впевненість".

Також повідомляється, що якщо на початку роботи держсекретарем Тіллерсон виглядав як недосвідчений державний діяч, то за останній місяць він взяв на себе керівництво стратегією адміністрації з приводу Сирії, Росії та Китаю.

Відзначається, що Тіллерсон став одним з найбільш частих гостей Білого дому. За 83 дня президентства Трампа з усіх міністрів у Тіллесрона було найбільше зустрічей з президентом.

Видання пише, що тільки в березні Трамп зустрічався з Тіллерсоном 8 разів, найчастіше це були приватні зустрічі.