СМИ: Трамп остался доволен Тиллерсоном после встречи с Лавровым

Президент США Дональд Трамп наблюдал в прямом эфире за пресс-конференцией госсекретаря Рекса Тиллерсона и главы МИД РФ Сергеем Лавровым, которая состоялась в среду, 12 апреля.

Об этом сообщает Politico.

Издание пишет, что позже Трамп позвонил Тиллерсону и сказал ему, что он сделал "замечательную работу" и "излучал уверенность".

Также сообщается, что если в начале работы госсекретарем Тиллерсон выглядел как неопытный государственный деятель, то за последний месяц он взял на себя руководство стратегией администрации по поводу Сирии, России и Китая.

Отмечается, что Тиллерсон стал одним из самых частых гостей Белого дома. За 83 дня президентства Трампа из всех министров у Тиллесрона было больше всего встреч с президентом.

Издание пишет, что только в марте Трамп встречался с Тиллерсоном 8 раз, чаще всего это были частные встречи.