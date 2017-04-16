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СМИ: Трамп остался доволен Тиллерсоном после встречи с Лавровым

Воскресенье, 16 апреля 2017, 02:10

Президент США Дональд Трамп наблюдал в прямом эфире за пресс-конференцией госсекретаря Рекса Тиллерсона и главы МИД РФ Сергеем Лавровым, которая состоялась в среду, 12 апреля.

Об этом сообщает Politico.

Издание пишет, что позже Трамп позвонил Тиллерсону и сказал ему, что он сделал "замечательную работу" и "излучал уверенность".

Также сообщается, что если в начале работы госсекретарем Тиллерсон выглядел как неопытный государственный деятель, то за последний месяц он взял на себя руководство стратегией администрации по поводу Сирии, России и Китая.

Отмечается, что Тиллерсон стал одним из самых частых гостей Белого дома. За 83 дня президентства Трампа из всех министров у Тиллесрона было больше всего встреч с президентом.

Издание пишет, что только в марте Трамп встречался с Тиллерсоном 8 раз, чаще всего это были частные встречи.

Темы: СШАТрамп
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