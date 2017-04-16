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ЗМІ: Бойовики ІДІЛ застосували хімічну зброю в Мосулі

Неділя, 16 квітня 2017, 04:41

Бойовики терористичного угрупування ІДІЛ застосували хімічну зброю в західному Мосулі.

Про це повідомляє агентство АР з посиланням на іракських військових.

За словами офіцера Іраку, напад стався в районі Аль-Абар. Терористи атакували іракських військових ракетою з хлором. Офіцер повідомив, що у семи солдатів були проблеми з диханням, їх госпіталізували.

Агентство пише, що джерело говорило на умовах анонімності, оскільки воно не було уповноважене надавати дану інформацію.

Теми: Ірак
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