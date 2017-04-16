ЗМІ: Бойовики ІДІЛ застосували хімічну зброю в Мосулі

Бойовики терористичного угрупування ІДІЛ застосували хімічну зброю в західному Мосулі.

Про це повідомляє агентство АР з посиланням на іракських військових.

За словами офіцера Іраку, напад стався в районі Аль-Абар. Терористи атакували іракських військових ракетою з хлором. Офіцер повідомив, що у семи солдатів були проблеми з диханням, їх госпіталізували.

Агентство пише, що джерело говорило на умовах анонімності, оскільки воно не було уповноважене надавати дану інформацію.