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СМИ: Боевики ИГИЛ применили химическое оружие в Мосуле

Воскресенье, 16 апреля 2017, 04:41

Боевики террористической группировки ИГИЛ применили химическое оружие в западном Мосуле.

Об этом сообщает агентство АР со ссылкой на иракских военных.

По словам офицера Ирака, нападение произошло в районе Аль-Абар. Террористы атаковали иракских военных ракетой с хлором. Офицер сообщил, что у семи солдат были проблемы с дыханием, их госпитализировали.

Агентство пишет, что источник говорил на условиях анонимности, поскольку он не был уполномочен предоставлять данную информацию.

Темы: Ирак
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