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Лідера білоруського опозиційного "Молодого фронту" звільнили з СІЗО

Неділя, 16 квітня 2017, 05:32

Зі слідчого ізолятора, в суботу 15 квітня, звільнили лідера білоруського опозиційного "Молодого фронту" Дмитра Дашкевича.

Про це повідомляє DW.

Він є фігурантом кримінальної справи про організацію масових заворушень, які, як стверджує білоруська влада, опозиція мала намір влаштувати під час традиційного святкування Дня Волі 25 березня.

Дашкевич повідомив, що звинувачення з нього як і раніше не зняли, проте змінили запобіжний захід з утримання під вартою на підписку про невиїзд.

"Я готувався сидіти довго, тому що не мав ніяких ілюзій. Психологічно краще себе готувати до гіршого, а вірити в краще", - розповів активіст.

Тим часом, газета адміністрації президента "Радянська Білорусія" і державні телеканали раніше повідомили про те, що кримінальну справу про організацію масових заворушень перекваліфіковано на справу про створення збройного формування. У КДБ хід розслідування не коментують.

Як відомо, 22 березня КДБ Білорусі затримав 26 активістів "Білого легіону" і "Молодого фронту" за підозрою в підготовці до участі в масових заворушеннях. Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що підозрює "якусь силу, "п'яту колону", у спробі дестабілізувати обстановку в країні і влаштувати в республіці "кольорову революцію".

Теми: Білорусь
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