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Лидера белорусского оппозиционного "Молодого фронта" освободили из СИЗО

Воскресенье, 16 апреля 2017, 05:32

Из следственного изолятора, в субботу 15 апреля, освободили лидера белорусского оппозиционного "Молодого фронта" Дмитрия Дашкевича.

Об этом сообщает DW.

 Он является фигурантом уголовного дела об организации массовых беспорядков, которые, как утверждают белорусские власти, оппозиция намеревалась устроить во время традиционного празднования Дня Воли 25 марта.

Дашкевич сообщил, что обвинения с него по-прежнему не сняли, однако изменили меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде.

"Я готовился сидеть долго, так как не имел никаких иллюзий. Психологически лучше себя готовить к худшему, а верить в лучшее", - рассказал активист.

Между тем, газета администрации президента "Советская Белоруссия" и государственные телеканалы ранее сообщили о том, что уголовное дело об организации массовых беспорядков переквалифицировано на дело о создание вооруженного формирования. В КГБ ход расследования не комментируют.

Как известно, 22 марта КГБ Беларуси задержал 26 активистов "Белого легиона" и "Молодого фронта" по подозрению в подготовке к участию в массовых беспорядках. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что подозревает "некую силу, "пятую колонну", в попытке дестабилизировать обстановку в стране и устроить в республике "цветную революцию". 

Темы: Беларусь
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