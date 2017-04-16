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Доба в АТО: Бойовики били із заборонених мінометів, ЗСУ вогонь не відкривали

Неділя, 16 квітня 2017, 06:48
Доба в АТО: Бойовики били із заборонених мінометів, ЗСУ вогонь не відкривали

За минулу добу бойовики 29 раз обстріляли позиції сил АТО.

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.

На Приморському напрямку з мінометів калібру 120-мм і 82-мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів бойовики обстрілювали ЗСУ в Мар'їнці. Також там били снайпери.

Морських піхотинців в районі Водяного терористи обстрілювали з протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру. По морпіхах в Широкиному сепаратисти били з озброєння БМП і стрілецької зброї. По українських позиціях в Павлопілі бойовики вели вогонь з гранатометів. Позиції сил АТО в Гнутовому і Чермалику обстріляли з великокаліберних кулеметів.

На Донецькому напрямку по позиціях ЗСУ в районах Авдіївки і Пісків бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем і кулеметів великого калібру. Опорні пункти сил АТО біля Луганського були обстріляні з гранатометів. По українських силах в Опитному сепаратисти били з кулеметів, а в Кам'янці - зі стрілецької зброї. Поблизу Троїцького активізувалися снайпери.

На Луганському напрямку з автоматичних гранатометів бойовики вели вогонь по українських позиціях в Лобачевому, а сили АТО в Новоолександрівці обстрілювали зі стрілецької зброї.

"Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму "Тиші" і вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в повідомленні.

Теми: АТОДонбас
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