Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сутки в АТО: Боевики били из запрещенных минометов, ВСУ огонь не открывали

Воскресенье, 16 апреля 2017, 06:48
Сутки в АТО: Боевики били из запрещенных минометов, ВСУ огонь не открывали

За минувшие сутки боевики 29 раз обстреляли позиции сил АТО.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

На Приморском направлении из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали ВСУ в Марьинке. Также там били снайперы.

Морских пехотинцев в районе Водяного террористы обстреливали из противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. По морпехам в Широкино сепаратисты били из вооружения БМП и стрелкового оружия. По украинским позициям в Павлополе боевики вели огонь из гранатометов. Позиции сил АТО в Гнутово и Чермалыке обстреляли из крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении по позициям ВСУ в районах Авдеевки и Песков боевики вели огонь из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. Опорные пункты сил АТО возле Луганского были обстреляны из гранатометов. По украинским силам в Опытном сепаратисты били из пулеметов, а в Каменке - из стрелкового оружия. Вблизи Троицкого активизировались снайперы.

На Луганском направлении с автоматических гранатометов боевики вели огонь по украинским позициям в Лобачево, а силы АТО в Новоалександровке обстреливали из стрелкового оружия.

"Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим "Тишины" и огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

Темы: АТОДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
Все новости...
Реклама: