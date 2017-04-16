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Поліція: Великодня ніч минула спокійно

Неділя, 16 квітня 2017, 09:18

Великодня ніч в Україні минула спокійно, порушень публічної безпеки та порядку не допущено.

Про це повідомляє в неділю зранку прес-служба Нацполіції.

У всіх регіонах держави в ніч з 15 на 16 квітня відбулися великодні богослужіння у понад 15,6 тисяч культових споруд. Участь у цих заходах узяли понад 7,8 мільйонів осіб.

Найчисленніші культові відправи відбулися у Дніпропетровській (1 мільйон осіб), Львівській (830 тисяч), Тернопільській (650 тисяч) та Одеській (620 тисяч) областях.

Публічну безпеку і порядок під час великодніх богослужінь забезпечували 22,7 тисячі поліцейських та 730 військовослужбовців Національної гвардії.

"Завдяки вжитим правоохоронним заходам, а також завдяки порозумінню з боку громадян порушень публічної безпеки та порядку не допущено", - заявили в поліції.

Українська правда

Теми: поліція
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