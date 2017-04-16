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Полиция: Пасхальная ночь прошла спокойно

Воскресенье, 16 апреля 2017, 09:18

Пасхальная ночь в Украине прошла спокойно, нарушений публичной безопасности и порядка не допущено.

Об этом сообщает в воскресенье утром пресс-служба Нацполиции.

Во всех регионах государства в ночь с 15 на 16 апреля состоялись пасхальные богослужения в более 15,6 тысяч культовых сооружений. Участие в этих мероприятиях приняли более 7,8 миллиона человек.

Многочисленные культовые службы состоялись в Днепропетровской (1 миллион человек), Львовской (830 тысяч), Тернопольской (650 тысяч) и Одесской (620 тысяч) областях.

Публичную безопасность и порядок во время пасхальных богослужений обеспечивали 22,7 тысячи полицейских и 730 военнослужащих Национальной гвардии.

"Благодаря принятым правоохранительным мерам, а также благодаря пониманию со стороны граждан нарушений публичной безопасности и порядка не допущено", - заявили в полиции.

Украинская правда

Темы: полиция
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