У Держдумі думають, як надати екс-беркутівцям громадянство РФ

Перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД і зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін допускає надання російського громадянства екс-беркутівцям, які втекли до Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю радіостанції "Говорить Москва".

Однак, за словами Затуліна, для цього екс-беркутівці повинні висловити готовність відмовитися від українського паспорта.

"У цій ситуації можна було б вдатися або до програми добровільного переселення співвітчизників до Росії, або до положення про тимчасовий притулок, яке саме з подіями на Україні було у нас введено в дію. Все це передбачає певні процедури, але якщо самі громадяни України бажають на них піти, то в цьому випадку вони можуть бути застосовані. Правда, це означає одночасно вихід з громадянства України відповідно до наших нинішніх законів. Тому все залежить не тільки від нас, але й від них", - сказав він.

При цьому Затулін зазначив, що колишні бійці українського спецназу не можуть бути визнані в Росії політичними емігрантами.

"Вони в чистому вигляді є політичним емігрантами, але у нас політичний притулок не може бути надано громадянам країн, з якими у РФ безвізовий порядок перетину кордону. А з Україною досі у нас саме такий порядок", - сказав він.

Затулін підкреслив, що вніс до Держдуми законопроект про скасування цієї норми. Однак на даний момент документ в нижній палаті парламенту поки не обговорювався.

Як повідомлялося, у п'ятницю звільнений Апеляційним судом Києва екс-беркутівець Віталій Гончаренко та ще троє його колишніх колег опублікували відеозвернення, записане нібито в Росії.

Водночас прокурор відділу ГПУ Олександр Ковальчук заявив, що в Генпрокуратурі України не мають підтвердженням інформації про втечу до Росії чотирьох екс-співробітників спецпідрозділу "Беркут".

Пізніше керівник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що екс-беркутівці, які ймовірно втекли до Росії, з огляду на обрані щодо них запобіжні заходи могли залишити Україну в будь-який момент, і прикордонники не мали права їх затримувати.