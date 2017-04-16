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В Єрусалимі помер рабин, який отримав травми в Україні

Неділя, 16 квітня 2017, 18:07

В Єрусалимі помер 64-річний рабин юдейського руху "Хабад" Менахем Мендель Дейч, який минулоріч отримав травми від нападників в Україні. 

Про його смерть рух "Хабад" повідомив 16 квітня, пише DW.

Зазначається, що релігійного діяча жорстоко побили та пограбували в жовтні 2016 року поблизу вокзалу у Житомирі, рабин отримав важкі травми голови.

Його прооперували у Києві, потім перевезли до Ізраїлю, відтоді він перебував у комі.

Після нападу в Україні затримали чотирьох підозрюваних. У русі "Хабад" заявили про антисемітське підґрунтя інциденту.

Разом з тим Шайя Дейч, родич померлого рабина, заявив, що нападники мали кримінальні, а не релігійні мотиви.

Теми: Ізраїль
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