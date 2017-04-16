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В Иерусалиме умер раввин, получивший травмы в Украине

Воскресенье, 16 апреля 2017, 18:07

В Иерусалиме умер 64-летний раввин Иудейского движения "Хабад" Менахем Мендель Дейч, который в прошлом получил травмы в результате нападения в Украине.

О его смерти движение "Хабад" сообщило 16 апреля, пишет DW.

Отмечается, что религиозного деятеля жестоко избили и ограбили в октябре 2016 года возле вокзала в Житомире, раввин получил тяжелые травмы головы.

Его прооперировали в Киеве, затем перевезли в Израиль, с тех пор он находился в коме.

После нападения в Украине задержали четырех подозреваемых. В движении "Хабад" заявили об антисемитской почве инцидента.

Вместе с тем Шайя Дейч, родственник умершего раввина, заявил, что нападавшие имели уголовные, а не религиозные мотивы.

Темы: Израиль
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