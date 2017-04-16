Сирія: Внаслідок вибуху колони автобусів з евакуйованими загинули 68 дітей

В результаті вибуху колони автобусів з евакуйованими біля Алеппо загинули 68 дітей.

Про це 16 квітня повідомляє AFP.

За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, загалом внаслідок вибуху, здійсненого терористом-смертником, загинули 126 осіб.

"Щонайменше 109 із загиблих були з числа евакуйованих, інші були співробітниками гуманітарних організацій і повстанцями, які охороняли колону", - наголошується в повідомленні.

Евакуація відбувалася згідно з домовленістю між сирійським режимом і повстанцями.

Раніше стало відомо, що тисячі сирійців застрягли в Алеппо і прилеглих районах під час евакуації з двох шиїтських сіл в обмін на сунітських повстанців і їхні родини.