Сирия: От взрыва колонны автобусов с эвакуированными погибли 68 детей

В результате взрыва возле колонны автобусов с эвакуированными близ Алеппо погибли 68 детей.

Об этом 16 апреля сообщает AFP.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, всего в результате взрыва, осуществленного террористом-смертником, погибли 126 человек.

"По меньшей мере 109 из погибших были эвакуированы, остальные были сотрудниками гуманитарных организаций и повстанцами, охранявшими колонну", - отмечается в сообщении.

Эвакуация происходила согласно договоренности между сирийским режимом и повстанцами.

Ранее стало известно, что тысячи сирийцев застряли в Алеппо и прилегающих районах во время эвакуации из двух шиитских деревень в обмен на суннитских повстанцев и их семьи.