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Білорусь з Росією домовилися про ціну газу у 129 доларів за тисячу кубів

Понеділок, 17 квітня 2017, 01:33

За результатами недавніх переговорів Білорусі з Росією було домовлено, що ціна російського природного газу для його країни буде становити 129 доларів за тисячу кубічних метрів у 2018 році і 127 доларів у 2019-му.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр Білорусі Володимир Семашко, пише Радіо Свобода.

В оприлюдненому нині інтерв’ю державному телеканалові "Білорусь-1" він наголосив, що ця ціна зафіксована і не буде залежати від кон’юнктури нафтового і газового ринку.

За його словами, якби таких домовленостей не вдалося досягти, то ця ціна була б близькою до 150 доларів за тисячу кубометрів. "Тому знижка істотна", – додав він.

Як сказав Семашко, йдеться про ціну, прив’язану до Ямало-Ненецького автономного округу – одного з газовидобувних регіонів Росії, – з застосуванням знижувальних коефіцієнтів.

Цього року Білорусь платить за російський газ по 142 долари США за тисячу кубометрів. 2016-го ця ціна становила 132 долари, але Білорусь вимагала знизити її до 73 доларів і почала переговори з Росією, що завершилися в четвер, 13 квітня. При цьому Білорусь відмовлялася платити за встановленими цінами і накопичила за ними понад 726 мільйонів доларів боргу за російський газ, погасити який урешті погодилася також тільки в четвер.

Білорусь, що має нерівні політичні й економічні відносини з Росією, формально перебуває з нею у складі спільної "союзної держави", створеної ще на початку 2000 року й на цій підставі домагається внутрішніх російських цін на російські енергоносії. Росія прагне якнайглибше інтегрувати Білорусь у свою економічну і політичну систему й задля цього нерідко йде на неринкові преференції для Мінська.

Теми: БілорусьРосіягаз
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