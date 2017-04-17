Беларусь с Россией договорились о цене газа в 129 долларов за тысячу кубов

По результатам недавних переговоров Беларуси с Россией была достигнута договоренность, что цена российского природного газа для его страны будет составлять 129 долларов за тысячу кубических метров в 2018 году и 127 долларов в 2019 году.

Об этом заявил вице-премьер-министр Беларуси Владимир Семашко, пишет Радио Свобода.

В обнародованном сегодня интервью государственному телеканалу "Беларусь-1" он подчеркнул, что эта цена зафиксирована и не будет зависеть от конъюнктуры нефтяного и газового рынка.

По его словам, если бы таких договоренностей не удалось достичь, то эта цена была бы близкой к 150 долларов за тысячу кубометров. "Поэтому скидка существенная", - добавил он.

Как сказал Семашко, речь идет о цене, привязанной к Ямало-Ненецкому автономному округу - одного из газодобывающих регионов России - с применением понижающих коэффициентов.

В этом году Беларусь платит за российский газ по 142 доллара США за тысячу кубометров. В 2016 эта цена составляла 132 доллара, но Беларусь требовала снизить ее до 73 долларов и начала переговоры с Россией, которые завершившились в четверг, 13 апреля. При этом Беларусь отказывалась платить по установленным ценам и накопила по ним более 726 млн долларов долга за российский газ, погасить который наконец согласилась также только в четверг.

Беларусь, которая имеет неравные политические и экономические отношения с Россией, формально находится с ней в составе общего "союзного государства", созданного еще в начале 2000 года и на этом основании добивается внутрироссийских цен на российские энергоносители. Россия стремится как можно глубже интегрировать Беларусь в свою экономическую и политическую систему и для этого нередко идет на нерыночные преференции для Минска.