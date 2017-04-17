Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Туреччині опозиція оскаржить результати референдуму

Понеділок, 17 квітня 2017, 03:08

Провідна опозиційна Республіканська народна партія Туреччини заявила, що оскаржить дані з 37 відсотків дільниць для голосування на референдумі про розширення повноважень президента.

Про це пише Радіо Свобода.

Як заявив заступник голови партії Ердаль Аксюнґер, число таких оскаржуваних результатів може зрости до 60 відсотків дільниць.

За його словами, партія виявила близько 2,5 відсотків сумнівних голосів.

Так само до двох третин голосів планує оскаржити інша опозиційна сила, прокурдська Народно-демократична партія.

У партійному твітері мовиться, що, за даними цієї партії, "маніпуляції склали від 3 до 4 відсотків".

Причиною стала зміна останньої хвилі правил підрахунку голосів, за якою бюлетені без штампа дільничної виборчої комісії треба все одно вважати чинними, якщо не було прямих доказів їхнього внесення на дільницю ззовні.

Як повідомлялося, перемогу на нинішньому референдумі здобули прихильники розширення повноважень глави держави. Після підрахунку даних з 99,99% дільниць по території країни прихильники референдуму лідирують, маючи 51,35% підтримки.

Теми: Туреччинареферендум
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Туреччина
Ердоган вважає, що російські військові залишать Карабах до 2025 року
США не поспішають продавати F-16 Туреччині
США можуть розблокувати продаж F-16 Туреччині наступного тижня
Останні новини
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працює по "Шахедах", чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
Усі новини...
Реклама: