В Турции оппозиция оспорит результаты референдума

Ведущая оппозиционная Республиканская народная партия Турции заявила, что оспорит данные с 37 процентов участков для голосования на референдуме о расширении полномочий президента.

Об этом пишет Радио Свобода.

Как заявил заместитель председателя партии Эрдал Аксюнґер, число таких оспариваемых результатов может возрасти до 60 процентов участков.

По его словам, партия обнаружила около 2,5 процентов сомнительных голосов.

Так же до двух третей голосов планирует обжаловать другая оппозиционная сила, прокурдская Народно-демократическая партия.

В партийном твиттере говорится, что, по данным этой партии, "манипуляции составили от 3 до 4 процентов".

Причиной стало изменение последней волны правил подсчета голосов, по которой бюллетени без штампа участковой избирательной комиссии надо все равно считать действующими, если не было прямых доказательств их внесения на участок извне.

Как сообщалось, победу на нынешнем референдуме получили сторонники расширения полномочий главы государства. После подсчета данных с 99,99% участков по территории страны сторонники референдума лидируют, имея 51,35% поддержки.