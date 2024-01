У Стамбулі протестують проти розширення повноважень президента

Мешканці Стамбула провели акцію протесту проти підсумків референдуму, в результаті яких президент Ердоган отримав безпрецедентні повноваження.

Про це пише BBC.

Мешканці кількох районів Стамбула провели акцію протесту проти підсумків референдуму незвичайним способом, вони били в каструлі та сковорідки, висовуючись з вікон своїх будинків. Невеликі групи протестуючих також вийшли на вулиці.

#BREAKING Protest in #Istanbul over supreme Electoral Council of #turkey cheating & helping #Erdogan against oppositions #turkeyreferandum pic.twitter.com/16MbRPeP8F