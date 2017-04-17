У Стамбулі протестують проти розширення повноважень президента

Мешканці Стамбула провели акцію протесту проти підсумків референдуму, в результаті яких президент Ердоган отримав безпрецедентні повноваження.

Про це пише BBC.

Мешканці кількох районів Стамбула провели акцію протесту проти підсумків референдуму незвичайним способом, вони били в каструлі та сковорідки, висовуючись з вікон своїх будинків. Невеликі групи протестуючих також вийшли на вулиці.

За підсумками підрахунку більше 99% бюлетенів, за внесення до конституції поправок, які розширюють повноваження президента, висловилося 51,35% тих, хто голосував, проти - 48,65%.

Три найбільших міста Туреччини, включаючи Стамбул, за попередніми даними, проголосували проти змін.

В результаті недільного голосування, яке називають поворотним моментом в історії країни, Туреччина перетвориться з парламентської на президентську республіку.

Прихильники Ердогана кажуть, що це допоможе модернізувати країну, однак його опоненти побоюються зростання авторитаризму.

Кемаль Киличдароглу, лідер Народно-республіканської партії - провідної опозиційної партії Туреччини - вже поставив під сумнів легітимність референдуму.