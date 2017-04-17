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Молдовські чиновники відмивали крадені гроші через латвійські банки

Понеділок, 17 квітня 2017, 04:04

Детективи американської компанії KROLL оприлюднили дані про причетність 75-ти компаній, наближених до так званої групи компаній Ілана Шора (мер молдавського міста Оргєєв), до розкрадання понад 600 мільйонів доларів з банківської системи Молдови.

Про це повідомляє Укрінформ.

На думку авторів розслідування, кошти відмивалися в період з 2012 по 2014 роки (в ті роки Ілан Шор був головою наглядової ради збанкрутілого Ощадбанку Молдови).

Детективи KROLL заявили також про готовність приступити до повернення грошових коштів у Молдову, однак цей процес займе, за їх словами, щонайменше два роки.

Раніше Генеральна прокуратура Молдови ініціювала близько 40 кримінальних справ за фактом розкрадання з банківської системи країни понад мільярда доларів, що призвело до банкрутства трьох найбільших банків Молдови - Ощадбанку, Соціального банку і "Unibank". Багато фігурантів кримінальних справ отримали різні строки ув'язнення, а мер міста Оргєєв, бізнесмен Ілан Шор перебуває під домашнім арештом.

Теми: Молдова
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