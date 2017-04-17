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Молдовские чиновники отмывали ворованные деньги через латвийские банки

Понедельник, 17 апреля 2017, 04:04

Детективы американской компании KROLL обнародовали данные о причастности 75-ти компаний, приближенных к так называемой группе компаний Илана Шора (мэр молдавского города Оргеев), к хищению более 600 млн долларов из банковской системы Молдовы.

Об этом сообщает Укринформ.

По мнению авторов расследования, средства отмывались в период с 2012 по 2014 годы (в те годы Илан Шор был председателем наблюдательного совета обанкротившегося Сбербанка Молдовы).

Детективы KROLL заявили также о готовности приступить к возвращению денежных средств в Молдову, однако этот процесс займет, по их словам, не менее двух лет.

Ранее Генеральная прокуратура Молдовы инициировала около 40 уголовных дел по факту хищения из банковской системы страны более миллиарда долларов, что привело к банкротству трех крупнейших банков Молдовы - Сбербанка, социального банка и "Unibank". Многие фигуранты уголовных дел получили различные сроки заключения, а мэр города Оргеев, бизнесмен Илан Шор находится под домашним арестом.

Темы: Молдова
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