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АП хоче отримати доступ до реєстру відшкодування ПДВ

Вівторок, 18 квітня 2017, 13:00

Адміністрація президента просить надати їй доступ до реєстру автоматичного відшкодування податку на додану вартість.

Про це йдеться у зверненні заступника голови АП Дмитра Шимківа до в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана.  

"…просимо забезпечити до 21 квітня 2017 року організацію не менше трьох робочих місць для уповноважених осіб Ситуативного центру Адміністрації президента України для доступу до систем, які забезпечують повний цикл процесів адміністрування податку на додану вартість", - йдеться у зверненні. 

Вказується, що доступ має організовуватися "шляхом створення персональних облікових записів для прямого доступу до табличних об'єктів систем та реєстрів на аналітичному сервері ДФС з правом читання даних і створення об'єктів (таблиць, пакетів, процедур тощо) у власних схемах зі спільним для вказаних робочих місць простором в обсягах не менше 100 Гб на кожну схему".   

 

Як відомо, раніше глава Мінфіну анонсував запуск Автоматичного реєстру відшкодування податку на додану вартість з 1 квітня 2017 року. 

1 квітня Олександр Данилюк у своєму Facebook заявив: "Спільними зусиллями Мінфіну, Казначейства та ДФС вже досягли результатів -- реєстр запущено, відбувається його наповнення інформацією".

Також Данилюк заявив про багато спроб саботувати запуск реєстру. 

"Мінфін та Казначейство були готові до запуску ще місяць тому, але в ДФС все робилося для того, аби це не відбулося. Після зміни керівництва ДФС став зрозумілим масштаб проблеми", - додав міністр.

Закон, який прийняли 21 грудня передбачає запровадження єдиного публічного Реєстру заяв на бюджетне відшкодування ПДВ відповідно до якого кошти, які підлягають відшкодуванню, будуть перераховуватися в автоматичному режимі.

3 квітня під час наради у президента Петра Порошенка Данилюк повідомив що у реєстрі відображаються відомості про дату подання заявки на відшкодування ПДВ, підприємство, суму, що заявляється для відшкодування, а також інформацію про перерахування казначейством коштів на рахунки підприємців.

За його словами, всю вхідну інформацію в електронний реєстр автоматичного відшкодування ПДВ формує ДФС на підставі заявок бізнесу і закріплює ці дані електронним цифровим підписом.

"Українська правда" звернулася до Адміністрації президента за коментарем.

Українська правда

Теми: ПДВАдміністрація президента
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