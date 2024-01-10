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Відмили 200 млн грн на "працевлаштуванні" осіб з інвалідністю – викрито схему

Альона Мазуренко Середа, 10 січня 2024, 13:40
Відмили 200 млн грн на працевлаштуванні осіб з інвалідністю – викрито схему

Служба безпеки спільно з Нацполіцією заблокувала злочинну діяльність ділків, які фіктивно працевлаштовували осіб з інвалідністю і отримали з держбюджету відшкодування ПДВ на 200 млн гривень. 

Джерело: Нацполіція, СБУОфіс генпрокурора

Дослівно Нацпол: "Незаконно користуючись пільгами, зловмисники отримували мільйонні доходи шляхом ухилення від сплати податків і безпідставного відшкодування ПДВ з держбюджету.

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Всього таким чином вони намагалися отримати з держбюджету 1,3 млрд гривень".

Деталі: Зокрема, оперативники припинили діяльність 15 підприємств у Київській, а також у Вінницькій та Черкаській областях.

Група осіб створила низку фіктивних підприємств для легалізації доходів. Щоб отримати пільги з оподаткування на ці підприємства були формально працевлаштовані особи з інвалідністю - до жодної діяльності вони не залучалися.

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Протягом 2021-2023 років підозрювані за допомогою цієї схеми безпідставно отримали з держбюджету відшкодування ПДВ на суму 200 млн гривень. Водночас всього до відшкодування було заявлено 1,3 млрд гривень.

 

Поліцейські провели понад 20 обшуків за місцями проживання фігурантів.

Організатором схеми виявився підприємець із Києва, який фіктивно працевлаштовував у власних компаніях осіб з інвалідністю.

Наразі триває слідство за двома статтями ККУ: ⁠ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом); ⁠ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем).

Вирішується питання щодо повідомлення головному фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Теми: поліціяПДВ
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