"Національний корпус" продовжує блокувати "Сбербанк" у Дніпрі
Вівторок, 18 квітня 2017, 14:52
"Національний rорпус" продовжує блокувати "Сбербанк" в центрі Дніпра.
Про це націоналісти повідомляють на своїй сторінці в Facebook.
Згідно із повідомленням, із перших днів акції всі працівники банку переведені в інші відділення, аргументуючи це "моральним тиском" через знаходження під стінами установи активістів та встановленої інсталяції з уламками снарядів, стікерами та прапором України. Тому центральне відділення "Сбербанку" в Дніпрі наразі заблоковано і не працює.
Як відомо, 12 березня у різних областях України активісти позаливали банкомати "Сбербанку" монтажною піною, а 14 березня у Києві замурували одне з відділень цього банку.
12 квітня націоналісти заблокували відділення російського "Сбербанку" в центрі Дніпра.
Українська правда