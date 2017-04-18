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"Национальный корпус" продолжает блокировать "Сбербанк" в Днепре

Вторник, 18 апреля 2017, 14:52

"Национальный корпус" продолжает блокировать "Сбербанк" в центре Днепра.

Об этом националисты сообщают на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, с первых дней акции все работники банка переведены в другие отделения, аргументируя это "моральным давлением" из-за нахождения под стенами учреждения активистов и установленной инсталляции с обломками снарядов, стикерами и флагом Украины. Поэтому центральное отделение "Сбербанка" в Днепре сейчас заблокировано и не работает.

Как известно, 12 марта в разных областях Украины активисты позаливали банкоматы "Сбербанка" монтажной пеной, а 14 марта в Киеве замуровали одно из отделений этого банка.

12 апреля националисты заблокировали отделение российского "Сбербанка" в центре Днепра.

Украинская правда

Темы: Днепр
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