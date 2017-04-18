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У Миколаєві через похолодання закриють школи

Вівторок, 18 квітня 2017, 15:19

У зв'язку зі складними погодними умовами і низькою температурою повітря школи Миколаєва 20 і 21 квітня працювати не будуть.

Про це повідомляє прес-служба Миколаївської міської ради.

"На виконання розпорядження міського голови від 18.04.2017 № 111р, прийнятого у зв'язку зі складними погодними умовами і невідповідністю температурного режиму санітарним нормам, 20 і 21 квітня (четвер і п'ятниця – ред.) призупинено навчально-виховний процес у школах", - розповів заступник мера Євген Шевченко.

За його словами, заняття відновляться з понеділка, 24 квітня.

Як повідомлялося, через надто низьку температуру повітря у Львові вирішили продовжити опалювальний сезон.

18-22 квітня по всій Україні очікується холодна погода, вночі заморозки у повітрі 0-5°, на поверхні ґрунту 3-8°.

Українська правда

Теми: Миколаївосвітапогода
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