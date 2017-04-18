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В Николаеве из-за похолодания закроют школы

Вторник, 18 апреля 2017, 15:19

В связи со сложными погодными условиями и низкой температурой воздуха школы Николаева 20 и 21 апреля работать не будут.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

"Во исполнение распоряжения городского председателя от 18.04.2017 №111р, принятого в связи со сложными погодными условиями и несоответствием температурного режима санитарным нормам, 20 и 21 апреля (четверг и пятница – ред.) приостановлен учебно-воспитательный процесс в школах", - рассказал заместитель мэра Евгений Шевченко.

По его словам, занятия возобновятся с понедельника, 24 апреля.

Как сообщалось, из-за слишком низкой температуры воздуха во Львове решили продлить отопительный сезон.

18-22 апреля по всей Украине ожидается холодная погода, ночью заморозки в воздухе 0-5°, на поверхности почвы 3-8°.

Украинская правда

Темы: Николаевобразованиепогода
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